Около 20 километров трамвайных путей обновят в Москве до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы. Отмечается, что в ходе работ используются специальные шумопоглощающие технологии, а также композитные рельсы и шпалы, что снижает уровень шума и способствует повышению комфортности проезда. Работы по замене путей начались в центре, на юге и северо-востоке Москвы, в том числе а Донбасском путепроводе, Балаклавском проспекте, Новоспасском мосту, Ростокинском проезде, улицах Бориса Галушкина и Академика Королева. На время капительного ремонта вдоль закрытых участков будут курсировать автобусы. Напомним, что с 2010 года в столице обновили свыше 200 километров трамвайных линий.