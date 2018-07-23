Омичка отделалась условным сроком за махинации с материнским капиталом

Саргатский районный суд Омской области рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летней жительницы деревни Интенис Саргатского района. Она обвиняется в мошенничестве при получении выплат материнского капитала, сообщает региональная прокуратура

Суд установил, что омичка получила право на получение материнского капитала благодаря рождению четвертого ребёнка. Она знала, что эти деньги можно использовать на улучшение жилищных условий. Поэтому после получения сертификатов на сумму около 570 тыс. рублей, она заключила договор купли-продажи земельного участка и непригодного для проживания дома, расположенного в другой деревне Саргатского района.

Затем женщина принесла документы, подтверждающие сделку, в МФЦ и Пенсионный фонд РФ в Большереченском районе. Деньги были перечислены на счет продавца, который затем передал их омичк. Свою вину в совершении преступления женщина признала полностью.

Суд назначил ей наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно и испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу ещё не вступил.