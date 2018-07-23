В Череповце 33-летний местный житель предстанет перед судом за причинение смертельных травм малознакомому мужчине

По версии следствия, 07 декабря 2017 года в квартире потерпевшего на улице Вторая линия г. Череповца подсудимый поссорился с хозяином жилья, указавшим на дверь его подруге, потребовавшей спиртного. Жестоко избив мужчину руками и ногами, подсудимый причинил ему открытую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. Смерть потеревшего наступила 16 декабря 2017 года в больнице, врачи пострадавшему помочь уже не смогли.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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