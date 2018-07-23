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Двое оренбуржцев ответят в суде за ограбление офиса микрозаймов
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Двое оренбуржцев ответят в суде за ограбление офиса микрозаймов 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Двум жителям Оренбурга грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на офис микрофинансовой организации.
В конце рабочего дня один из фигурантов дела, угрожая ножом менеджеру, потребовал деньги. В момент разбойного нападения его подельник следил за входом в здание, чтобы никто не помешал преступлению. Сотрудница фирмы смогла нажать кнопку вызова охраны и подсунула злоумышленникам пачку банкнот из «банка приколов», которая хранилась в сейфе на случай ограблений. Подельники не заметили обман и скрылись, вскоре их задержали правоохранители.
Уголовное дело, возбужденное по статье «Разбой», передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального района Оренбурга.
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