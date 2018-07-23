Двое оренбуржцев ответят в суде за ограбление офиса микрозаймов

Двум жителям Оренбурга грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на офис микрофинансовой организации.

В конце рабочего дня один из фигурантов дела, угрожая ножом менеджеру, потребовал деньги. В момент разбойного нападения его подельник следил за входом в здание, чтобы никто не помешал преступлению. Сотрудница фирмы смогла нажать кнопку вызова охраны и подсунула злоумышленникам пачку банкнот из «банка приколов», которая хранилась в сейфе на случай ограблений. Подельники не заметили обман и скрылись, вскоре их задержали правоохранители.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Разбой», передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального района Оренбурга.