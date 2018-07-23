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Администрацию Усть-Кута через суд обязали расселить 46 аварийных дома
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Администрацию Усть-Кута через суд обязали расселить 46 аварийных дома 

АиФ Иркутск 55 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Как 23 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, многоквартирные дома в Усть-Куте, которые признали аварийными на 1 января 2012 года, должны были расселить до 1 сентября 2017 года. Однако проверка показала, что к этому времени не расселенными остались 46 домов.
Прокуратура отправила в Усть-Кутский городской суд административное исковое заявление с просьбой бездействие администрации признать незаконным и обязать расселить жильцов оставшихся многоквартирных домов. Однако суд отказал в удовлетворении этих требований.
Это решение было обжаловано прокурором Усть-Кута в апелляционном порядке. Судебная коллегия по административным делам установила, что Усть-Кутский городской суд допустил существенные нарушения норм материального права, обнаружила несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела. Таким образом, апелляционное определение отметило решение Усть-Кутского городского суда и требования прокурора были удовлетворены.
Кроме того, прокуратура Усть-Кута в следственный орган направила постановление для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Усть-Кута по факту ненадлежащего исполнения программ по переселению граждан из непригодного для проживания жилого фонда. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
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