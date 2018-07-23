Сдали свои: главу дирекции по подготовке саммитов ШОС и БРИКС отправили в следственный изолятор

В субботу, 21 июля, Центральный районный суд по ходатайству следователя ФСБ отправил в СИЗО первого заместителя министра экономического развития Челябинской области , главы дирекции по подготовке саммитов ШОС БРИКС Антона Бахаева, обвиняемого в хищении бюджетных денег в особо крупном размере. Дело на чиновника возбудили по заявлению правительства региона, передаёт из зала суда спецкор 74.ru.

В зал суда замминистра доставили бойцы ФСБ Антона Бахаева в суд привезли в затонированном фургоне ФСБ. Бойцы в масках завели чиновника в наручниках через задний вход. На заседание собрались десятки журналистов, которые едва вместились в маленький зал.

Мера пресечения замминистру вызвала большой интерес у СМИ Поддержать Антона Бахаева пришли жена, мама и другие родственники и друзья, в числе которых бизнесмен Арсен Унанян. Обвиняемому позволили сквозь щель в клетке поцеловать супругу, с которой у него трое детей. Ещё до начала заседания женщина не смогла сдержать слёзы.

Следователь ФСБ, ходатайствуя о заключении под стражу, привёл традиционные доводы о возможности скрыться за границей, где Бахаев часто бывает, тяжести обвинения, возможности оказать давление на свидетелей, поскольку многие из них — его подчиненные.

— Он также обладает обширными связями в правоохранительных органах и органах власти, которые может использовать, — добавил следователь.

Представитель ФСБ также указал, что коррупционное преступление совершено группой и пока не все причастные к этому установлены, а значит Бахаев, оставаясь на свободе, может помочь им избежать ответственности.

Адвокат парировал, что загранпаспорт Бахаева находится в правительстве под замком, что исключает возможность отъезда.

— Есть серьезные основания сомневаться в законности возбуждения уголовного дела, — продолжил адвокат Бахаева.

Защитник пояснил, что основанием для возбуждения дела стало заявление правительства региона о том, что в октябре-ноябре прошлого года (незадолго до российско-казахстанского форума с участием президентов обеих стран) сделаны два платежа бюджетных средств, которые, по версии следствия, были похищены. Ранее СМИ сообщали, что около четырёх миллионов похитили под видом организации банкета. Подробностей инкриминируемого преступления в суде не прозвучало. Не назвали даже статью, но известно, что Бахаеву вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Кем подписано заявление правительства, по которому возбудили дело, в суде не огласили. Но адвокат сообщил, что вице-губернатор Руслан Гаттаров , курирующий экономический блок, передал бумагу, в которой попросил выпустить Антона Бахаева под его личное поручительство. Заместитель главы региона обещал обеспечить надлежащее поведение обвиняемого, а также его явку к следователю и в суд.

Обвиняемый выглядел спокойным и даже улыбался

Адвокат попросил назначить Бахаеву меру пресечения в виде домашнего ареста, подписки о невыезде, личного поручительства или залога. Защитник сообщил, что полтора миллиона рублей родные готовы внести в кратчайший срок. Если будет назначена сумма больше, то они попросят немного времени для сбора денег.

Антон Бахаев, у которого юридическое образование, в заседании участвовал крайне пассивно, отвечая шаблонами «на усмотрение суда» и «поддерживаю адвоката». Иногда это звучало невпопад. Так, на вопрос судьи об отношении Бахаева к ходатайству о заключении его под стражу, вместо того чтобы выступить против, замминистра произнёс: «на усмотрение суда». Адвокату пришлось исправлять эту оплошность клиента.

Когда судья удалился в совещательную комнату, Антон Бахаев поинтересовался у жены судьбой машины. Она ответила, что ключей нет, изъяли.

— Она на парковке у «Мизара» стоит, — добавил чиновник.

— Я видела, — ответила Екатерина Бахаева.

В суде Антон Бахаев находился в стеклянной «клетке»

Антон Бахаев перешучивался с друзьями. Между делом один из знакомых чиновника решил показать тому статью про него в интернете и приложил экран мобильного телефона к стеклянной «клетке». На это жестко отреагировал спецназ ФСБ. Сначала в коридор вывели парня с телефоном. А через минуту бойцы в масках вернулись, надели на Бахаева наручники и также вывели из зала. Обратно завели его через пять минут, уже не такого весёлого, что происходило в это время — неизвестно, — видимо, воспитательная беседа.

Изучив все доводы сторон, судья пришёл к выводу, что Антона Бахаева необходимо изолировать от общества на время следствия.

На принятие решения по аресту Антона Бахаева у судьи ушло меньше получаса

Силовики задержали Антона Бахаева вечером 19 июля после совещания по подготовке к саммитам-2020 с участием губернатора. Через несколько часов, когда новость разлетелась по СМИ, Борис Дубровский заявил, что очень сожалеет о произошедшем и призвал «воздержаться от каких-либо оценочных суждений по данному событию, не спешить с выводами до тех пор, пока идут следственные действия».

Утром следующего дня, 20 июля, стало известно, что ночью сотрудники ФСБ задержали ещё и директора Агентства международного сотрудничества Ольгу Алейникову. Автономная некоммерческая организация создавалась для организации мероприятий с участием представителей других стран, в том числе саммитов ШОС и БРИКС. Но теперь её глава Ольга Алейникова стала фигурантом по делу о хищении из бюджета 3,9 миллиона рублей. После допроса в ФСБ её отпустили домой.

— Всем привет! У меня всё хорошо! Это для тех, кто волновался, — написала Ольга Алейникова на своей странице в фэйсбуке сегодня ночью.

В день задержания Антон Бахаев и Ольга Алейникова (в центре) приняли участие в совещании по подготовке саммитов

О претензиях силовиков к Антону Бахаеву, а также курирующему экономический блок правительства Челябинской области заместителю главы региона Руслану Гаттарову, по факту возможной пропажи средств, выделенных на проведение прошлогоднего российско-казахстанского форума, СМИ сообщили в начале этой недели. Но официального подтверждения этой информации до задержаний не было.

По данным 74.ru, Руслан Гаттаров остаётся в Москве , куда он в начале недели уехал на совещания по строительству Уральской высокоскоростной магистрали. После того как на чиновника обрушился шквал звонков по поводу работы ФСБ, он перестал брать трубку.

Гаттаров может стать следующим, за кем придут силовики. Известно, что он тесно общался с Антоном Бахаевым и Ольгой Алейниковой ещё со времён своей деятельности в профкоме ЮУрГУ. Именно Гаттарова называют лоббистом Бахаева в правительстве.

Антон Бахаев и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2011–2012 годах, когда он возглавлял Главное управление по делам молодёжи, его проверяли по поводу хищения бюджетных средств, выделявшихся на отдых студентов на «Золотом пляже» на озере Тургояк. Тогда никаких дел возбуждено не было, но молодого чиновника попросили покинуть пост, и он сделал это в декабре 2013-го, заявив, что хочет заняться научной деятельностью. Перед этим руководителя управления после проверки прокуратуры и контрольно-счётной палаты оштрафовали на 50 тысяч рублей по административному делу.

В мае 2015 года Бахаева назначили заместителем министра экономического развития Челябинской области, в феврале этого года — первым заместителем министра. Весной он возглавил дирекцию по подготовке саммитов ШОС и БРИКС, которые наш город должен принять в 2020 году.