Ещё
В Екатеринбурге будут судить преступников, которые грабили банки, а деньги тратили на отдых на юге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге будут судить преступников, которые грабили банки, а деньги тратили на отдых на юге 

e1.ru 24 минуты назад
Фото: e1.ru
Прокуратура Свердловской области направила в суд дело четверых подельников, которые в течение полугода грабили екатеринбургские банки.
По версии следствия, они заранее изучали обстановку в офисах банка, режим работы охраны и системы видеонаблюдения, отрабатывали пути отхода. Перед нападениями обвиняемые готовили экипировку: сигнальный пистолет, муляж гранаты и огнестрельного оружия и маски.
Нападения они совершали с мая 2017 по январь 2018 года — всего четыре эпизода в разных районах Екатеринбурга. За это время преступники похитили 5 миллионов рублей.
— Впоследствии часть похищенных денежных средств в размере более 1 миллиона рублей была изъята в ходе обысков в жилищах обвиняемых, — рассказали в Свердловской областной прокуратуре. — Остальные денежные средства соучастники потратили на собственные нужды, в том числе на отдых на юге страны.
Одному из участников, который сотрудничал со следствием, месяц назад уже вынесли приговор — он получил 11 лет колонии строгого режима. Остальным грозит до 15 лет лишения свободы.
Весной этого года в Екатеринбурге судили банду экс-полицейских, которые совершали нападения на банки.
e1.ru: последние новости
В Новосибирском аэропорту поймали мужчину, который был в федеральном розыске Председателю скандального посёлка «Бухта Квинс» грозит два года колонии В Екатеринбурге осудили мошенника, который обманывал стариков, выдавая себя за полицейского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»439
Россия конфискует свои резервы в США53
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию17
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков38
В Самаре украли «пирамиду позора»15
Видео
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение