В Екатеринбурге будут судить преступников, которые грабили банки, а деньги тратили на отдых на юге

Прокуратура Свердловской области направила в суд дело четверых подельников, которые в течение полугода грабили екатеринбургские банки.

По версии следствия, они заранее изучали обстановку в офисах банка, режим работы охраны и системы видеонаблюдения, отрабатывали пути отхода. Перед нападениями обвиняемые готовили экипировку: сигнальный пистолет, муляж гранаты и огнестрельного оружия и маски.

Нападения они совершали с мая 2017 по январь 2018 года — всего четыре эпизода в разных районах Екатеринбурга . За это время преступники похитили 5 миллионов рублей.

— Впоследствии часть похищенных денежных средств в размере более 1 миллиона рублей была изъята в ходе обысков в жилищах обвиняемых, — рассказали в Свердловской областной прокуратуре . — Остальные денежные средства соучастники потратили на собственные нужды, в том числе на отдых на юге страны.

Одному из участников, который сотрудничал со следствием, месяц назад уже вынесли приговор — он получил 11 лет колонии строгого режима . Остальным грозит до 15 лет лишения свободы.

Весной этого года в Екатеринбурге судили банду экс-полицейских, которые совершали нападения на банки.