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Экс-директора депобразования оставили в колонии
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Экс-директора депобразования оставили в колонии 

АиФ-Омск 25 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Прокуратура по надзору за соблюдение законодательства в исправительных учреждениях оспорила в порядке апелляции постановление суда об освобождении по УДО бывшего директора департамента образования мэрии Омска, сообщает пресс-служба ведомства.
В 2015 году Центральный районный суд признал его виновным в получении 26 взяток и одной взятки в крупном размере. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, назначил штраф в размере 5 млн рублей и лишил права занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет.
Основанием для вынесения приговора стал 1 млн рублей, полученный в качестве взяток в 2011-2013 годах. В мае 2018 года осуждённый попросил освободить его условно-досрочно. Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство. Однако прокуратура оспорила решение суда. Омский областной суд согласился с прокуратурой и отказал в удовлетворении ходатайства об УДО.
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