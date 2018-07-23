Экс-директора депобразования оставили в колонии

Прокуратура по надзору за соблюдение законодательства в исправительных учреждениях оспорила в порядке апелляции постановление суда об освобождении по УДО бывшего директора департамента образования мэрии Омска , сообщает пресс-служба ведомства.

В 2015 году Центральный районный суд признал его виновным в получении 26 взяток и одной взятки в крупном размере. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима , назначил штраф в размере 5 млн рублей и лишил права занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет.

Основанием для вынесения приговора стал 1 млн рублей, полученный в качестве взяток в 2011-2013 годах. В мае 2018 года осуждённый попросил освободить его условно-досрочно. Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство. Однако прокуратура оспорила решение суда. Омский областной суд согласился с прокуратурой и отказал в удовлетворении ходатайства об УДО.