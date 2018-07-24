Ещё
Полиция опровергла информацию о нападении на девушку в переходе Барнаула
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции

Полиция опровергла информацию о нападении на девушку в переходе Барнаула 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Сообщение о том, что мужчина в татуировках ударил девушку по голове и пытался совершить сексуальное насилие, появилось 23 июля в паблике «Инцидент Барнаула». Согласно информации, преступление произошло в 5:30 в подземном переходе, который находится на Павловском тракте в районе дома №72б. Мужчина скрылся с телефоном потерпевшей, и теперь его разыскивают. Известны даже приметы подозреваемого: около 30 лет, плотного телосложения, короткие темные волосы. Был одет в белую футболку и бриджи. Из особых примет: татуировки на обеих руках.
В отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю АиФ-Алтай заявили, что «данная информация не соответствует действительности».
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле осудили помощницу воспитателя, разложившую крысиный яд в детсаду Директор детского сада в Алейске созналась в хищении бюджетных средств На Алтае на 8 лет осудили 24-летнюю женщину, «заступившуюся» за сестру
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую87
Путина попросили спасти Йемен739
У россиян станет меньше налогов75
Максакова потеряла сына в его день рождения12
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»274
Видео
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение