Полиция опровергла информацию о нападении на девушку в переходе Барнаула

Сообщение о том, что мужчина в татуировках ударил девушку по голове и пытался совершить сексуальное насилие, появилось 23 июля в паблике «Инцидент Барнаула». Согласно информации, преступление произошло в 5:30 в подземном переходе, который находится на Павловском тракте в районе дома №72б. Мужчина скрылся с телефоном потерпевшей, и теперь его разыскивают. Известны даже приметы подозреваемого: около 30 лет, плотного телосложения, короткие темные волосы. Был одет в белую футболку и бриджи. Из особых примет: татуировки на обеих руках.