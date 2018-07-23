В Перми стартовал процесс по делу об отрицании Холокоста

В Пермском краевом суде начинается процесс по первому в России делу о публичном отрицании Холокоста. На скамье подсудимых — журналист и бывший университетский доцент Роман Юшков, которого обвиняют в реабилитации нацизма и возбуждении ненависти, сообщает "Эхо Москвы"

Поводом для разбирательства послужил перепост в одной из соцсетей публикации, в которой Холокост был назван «мошенничеством», а история 6 миллионов жертв нацизма — «растиражированной на Западе мифологией». Заявителем стал бывший житель Перми , а ныне гражданин Израиля Владимир Клейнер.

Эксперты, которых назначило следствие, заключили, что обвиняемый в своих записях и комментариях отрицал факты, установленные Нюрнбергским процессом. Два из шести томов дела представляют собой запрошенную следователем из Госархива и подшитую к делу полную копию нюрнбергского приговора.

Первое заседание будет закрытым для прессы и слушателей: на нем определят порядок рассмотрения материалов и решат, будут ли привлекаться присяжные, передает "Уралинформбюро"

Стоит отметить, обвиняемый — известный пермский блогер — уже не впервые из-за своей неоднозначной общественной позиции становится фигурантом уголовных дел. Так, в октябре 2017 года в отношении Юшкова было возбуждено дело по аналогичной статье и тоже за публикацию в соцсетях.

Холокост — массовое преследование и уничтожение нацистами европейских евреев в годы Второй мировой войны. По разным оценкам, за время Холокоста погибло от 5 до 6 миллионов человек.