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В Перми стартовал процесс по делу об отрицании Холокоста
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В Перми стартовал процесс по делу об отрицании Холокоста 

Уралинформбюро 47 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Пермском краевом суде начинается процесс по первому в России делу о публичном отрицании Холокоста. На скамье подсудимых — журналист и бывший университетский доцент Роман Юшков, которого обвиняют в реабилитации нацизма и возбуждении ненависти, сообщает "Эхо Москвы".
Поводом для разбирательства послужил перепост в одной из соцсетей публикации, в которой Холокост был назван «мошенничеством», а история 6 миллионов жертв нацизма — «растиражированной на Западе мифологией». Заявителем стал бывший житель Перми, а ныне гражданин Израиля Владимир Клейнер.
Эксперты, которых назначило следствие, заключили, что обвиняемый в своих записях и комментариях отрицал факты, установленные Нюрнбергским процессом. Два из шести томов дела представляют собой запрошенную следователем из Госархива и подшитую к делу полную копию нюрнбергского приговора.
Первое заседание будет закрытым для прессы и слушателей: на нем определят порядок рассмотрения материалов и решат, будут ли привлекаться присяжные, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, обвиняемый — известный пермский блогер — уже не впервые из-за своей неоднозначной общественной позиции становится фигурантом уголовных дел. Так, в октябре 2017 года в отношении Юшкова было возбуждено дело по аналогичной статье и тоже за публикацию в соцсетях.
Холокост — массовое преследование и уничтожение нацистами европейских евреев в годы Второй мировой войны. По разным оценкам, за время Холокоста погибло от 5 до 6 миллионов человек.
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