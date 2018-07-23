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В Екатеринбурге участники группы предстанут перед судом за ограбления банков на 5 млн рублей
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В Екатеринбурге участники группы предстанут перед судом за ограбления банков на 5 млн рублей 

Банки.ру 1 час назад
Фото: RT на русском
В Свердловской области перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в разбойных нападениях на отделения банков с причинением ущерба на сумму свыше 5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пунктам «а», «б» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный организованной группой, в том числе в особо крупном размере).
По версии следствия, трое екатеринбуржцев и их знакомый, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, вступили в преступный сговор с целью совершения разбойных нападений на банковские отделения в Екатеринбурге.
Для реализации задуманного злоумышленники в каждом случае изучали обстановку с целью установления местоположения охраны и систем видеонаблюдения в банке, а также прорабатывали пути отхода. Кроме того, обвиняемые заранее приобрели сигнальный пистолет, муляжи гранаты и огнестрельного оружия, маски, которые использовали при совершении преступлений.
За период с мая 2017 года по январь 2018 года обвиняемые совершили четыре разбойных нападения на банковские учреждения на территории Кировского, Орджоникидзевского и Ленинского районов Екатеринбурга, похитив более 5 млн рублей. При совершении последнего эпизода к участию был привлечен ранее судимый пятый участник организованной группы.
Впоследствии часть похищенных денежных средств в размере более 1 млн рублей была изъята в ходе обысков в жилищах обвиняемых. Остальные денежные средства соучастники потратили на собственные нужды, в том числе на отдых на юге страны.
Кировский районный суд Екатеринбурга в июне 2018 года вынес приговор одному из соучастников, заключившему соглашение о сотрудничестве, и дал ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Уголовное дело в отношении четверых членов группы направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.
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