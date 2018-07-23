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В Приморье рецидивист ответит за убийство прохожего
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В Приморье рецидивист ответит за убийство прохожего 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Уссурийске суд рассмотрит дело об убийстве в ходе ссоры со случайным прохожим, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Преступление, по версии следствия, неоднократно судимый (в т. ч. за убийство) житель города Уссурийска совершил в мае 2017 года.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе словесной ссоры с проходившим мимо незнакомцем он нанес тому несколько ударов ножом и скрылся с места преступления.
Проходившие мимо люди обнаружили раненого потерпевшего и вызвали медицинскую помощь. Телесные повреждения, причиненные мужчине, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории тяжкой степени вреда здоровью.
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