В Приморье рецидивист ответит за убийство прохожего

Уссурийске суд рассмотрит дело об убийстве в ходе ссоры со случайным прохожим, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Преступление, по версии следствия, неоднократно судимый (в т. ч. за убийство) житель города Уссурийска совершил в мае 2017 года.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе словесной ссоры с проходившим мимо незнакомцем он нанес тому несколько ударов ножом и скрылся с места преступления.

Проходившие мимо люди обнаружили раненого потерпевшего и вызвали медицинскую помощь. Телесные повреждения, причиненные мужчине, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории тяжкой степени вреда здоровью.