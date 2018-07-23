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Уроженцы КР взяли в заложники детей в Москве, пишут СМИ
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Уроженцы КР взяли в заложники детей в Москве, пишут СМИ 

Sputnik Кыргызстан 16 минут назад
Фото: Sputnik Кыргызстан
БИШКЕК, 23 июл — Sputnik. Двое уроженцев Кыргызстана взяли в заложники детей в Москве, пишет EG.ru.
Ссылаясь на «РЕН-ТВ», издание сообщает, что происшествие случилось сегодня, 23 июля, в квартире жилого дома, расположенного на Симоновском валу. Двое мужчин ворвались в квартиру на третьем этаже и стали требовать деньги у находившихся там женщин, но те смогли вырваться и выбежать на улицу. Одной из них оказывается медицинская помощь. Женщина является матерью ребенка, оставшегося в квартире.
Злоумышленники якобы вооружены ножами. Было опубликовано видео с места, где предположительно двое несовершеннолетних детей оказались в заложниках у мужчин-мигрантов.
Эту информацию распространили сразу несколько российских изданий. При этом сайт Главного управления МВД по Москве опровергает сообщения о захвате заложников.
По данным правоохранителей, сегодня ночью в квартиру, арендуемую тремя уроженками «страны ближнего зарубежья», пришли двое мужчин с которыми были их два несовершеннолетних сына. Мужчины стали требовать у женщин деньги, которые им якобы был должен их знакомый, ранее проживавший в этой квартире.
В ходе конфликта женщины выбежали из квартиры, а злоумышленники вместе с детьми заперлись внутри. Их задержали полицейские и сотрудники Росгвардии, пострадавших нет.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
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