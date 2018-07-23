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Пьяная жительница Приморья убила своего сожителя
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Пьяная жительница Приморья убила своего сожителя 

Primpress 25 минут назад
Фото: Primpress
Хорольский районный суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в убийстве, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Вынося приговор, суд учел показания свидетелей, которые сообщили, что в момент ссоры потерпевший не представлял опасности, поскольку находился в сильном состоянии опьянения и с трудом мог передвигаться из-за болезни.
Суд назначил обвиняемой за содеянное 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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