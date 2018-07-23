Пьяная жительница Приморья убила своего сожителя 

Хорольский районный суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в убийстве, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Вынося приговор, суд учел показания свидетелей, которые сообщили, что в момент ссоры потерпевший не представлял опасности, поскольку находился в сильном состоянии опьянения и с трудом мог передвигаться из-за болезни.
Суд назначил обвиняемой за содеянное 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.