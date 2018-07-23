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Мужчина выбросил расчлененную сожительницу в мусорку на глазах у соседей
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Мужчина выбросил расчлененную сожительницу в мусорку на глазах у соседей 

Дни.ру 59 минут назад
Фото: Дни.ру
Житель Хабаровского края совершил жестокое убийство своей сожительницы. После этого он расчленил труп женщины и невозмутимо вынес ее останки на помойку.
Сообщается, что рано утром уроженец поселка Солнечный обнаружил в одном из мусорных контейнеров женскую ногу. Мужчина незамедлительно вызвал правоохранителей, которые при осмотре других баков обнаружили туловище и другие части тела.
В результате расследования выяснилось, что накануне к женщине пришел сожитель в нетрезвом виде и задушил ее. Как полагают правоохранители, после этого подозреваемый расчленил ее и вынес фрагменты тела на помойку, передает Deita.ru.
По словам очевидцев, мужчина выносил пакеты с конечностями убитой прямо на глазах у соседей. Через некоторое время один из местных жителей обнаружил страшную находку. Подозреваемого задержали по горячим следам.
Примечательно, что в 2006 году обвиняемого уже судили за аналогичное преступление — убийство сожительницы. Мужчина освободился из-под стражи всего два года назад. В данный момент правоохранители решают вопрос о том, какую меру пресечения избрать для подозреваемого. Расследование дела продолжается.
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