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В Ульяновске четырехлетний ребенок утонул вместе с родителями в автомобиле
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В Ульяновске четырехлетний ребенок утонул вместе с родителями в автомобиле 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следователи Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Свияге утонувшего автомобиля. Внутри «Нивы» находились тела трех человек. Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.
Тела 38-летнего мужчины, 31-летней женщины и 4-летней девочки обнаружил 11-летний мальчик, отправившийся на поиски родителей и сестры. Утром 21 июля по грунтовой дороге они поехали купаться. Трасса проходит около обрыва, высота которого примерно 5 метров.
«Супруги состояли на учете в органах полиции, поскольку злоупотребляли спиртными напитками», — отмечается в сообщении следственного органа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото: СУ СКР по Ульяновской области
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