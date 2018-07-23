В Ульяновске четырехлетний ребенок утонул вместе с родителями в автомобиле

Следователи Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Свияге утонувшего автомобиля. Внутри «Нивы» находились тела трех человек. Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Тела 38-летнего мужчины, 31-летней женщины и 4-летней девочки обнаружил 11-летний мальчик, отправившийся на поиски родителей и сестры. Утром 21 июля по грунтовой дороге они поехали купаться. Трасса проходит около обрыва, высота которого примерно 5 метров.

«Супруги состояли на учете в органах полиции, поскольку злоупотребляли спиртными напитками», — отмечается в сообщении следственного органа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.