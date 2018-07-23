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Появились подробности штурма квартиры на Симоновском валу
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Появились подробности штурма квартиры на Симоновском валу 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Оцепление, наряды полицейских и сотрудников Росгвардии, скорая. Сообщение о том, что в квартире двое мужчин взяли в заложники несовершеннолетних детей, мобилизовало все экстренные службы, передает «ТВ Центр».
Дверь квартиры вскрыли, злоумышленников задержали. Пострадавших нет. После стали появляться подробности инцидента. Мужчины пришли требовать деньги. Для убедительности своих намерений взяли с собой детей, дождались ночи и прихватили ножи. Квартиру, куда нагрянули гости, снимали три женщины из Киргизии. Якобы деньги задолжал их знакомый. В разгар конфликта женщины выбежали из квартиры, мужчины вместе с детьми закрылись в помещении. Испуганные соседи не спали всю ночь. Говорят, у этой квартиры давно не добрая слава.
Детей, с которыми пришли мужчины, отправили в отделение полиции. Туда же отправились и женщины. По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.
Анастасия Мартынова, «ТВ Центр».
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