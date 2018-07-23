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Опубликовано видео задержания двух мужчин, «захвативших» детей в московской квартире
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Опубликовано видео задержания двух мужчин, «захвативших» детей в московской квартире 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ночь на 23 июля в СМИ появились данные о том, двое вооруженных людей удерживают детей в московской квартире.
Опубликовано видеозапись задержания двоих мужчин, которые «удерживали» в московской квартире детей. Запись была распространена ГУ Росгвардии по столице.
На кадрах видно, как бойцы заходят в подъезд дома, который находится на Симоновском Валу. Спустя какое-то время они входят в квартиру, в ней находятся мужчины и с двумя детьми. Потом мужчин из подъезда выводят сотрудники Росгвардии.
В ночь на 23 июля в СМИ появилась информация о том, что якобы двое вооруженных людей удерживают детей в московской квартире. Позже столичная полиция опровергла информацию о том, что двое вооруженных мужчин взяли в заложники детей. Дети действительно находились на месте событий, но ими оказались сыновья нападавших.
По сообщению ГУ МВД по столице, в квартиру, которую снимали трое уроженок стран ближнего зарубежья, пришли двое мужчин с ними были несовершеннолетние сыновья.
Мужчины потребовали от женщин отдать деньги, которые якобы задолжал их общий знакомый. В ходе конфликта обитательницы квартиры вырвались и убежали. Мужчины с детьми заперлись в захваченной квартире. Из-за наличия детей на месте событий СМИ посчитали, что они оказались заложниками. Пострадавших в ходе инцидента нет. В настоящее время ведется проверка, после которой будет принято процессуальное решение.
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