За оборот наркотиками владивостокскому наркодилеру дали реальный срок

Фрузенским районным судом Владивостока был вынесен обвинительный вердикт в отношении одного из местных жителей. Мужчину признали виновным в незаконном сбыте наркотиков.

«Подозреваемый получал наркотические вещества при помощи «закладок». После нахождения, он перепродавал запрещённые средства своим знакомым», — сообщили в пресс-службе Фрузенского районного суда.

Во время расследования мужчина попытался продать наркотики сотрудникам правоохранительным органов, которые были замаскированы под обычных покупателей. После совершённой сделки, мужчина попытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудниками порядка.