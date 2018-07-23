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За оборот наркотиками владивостокскому наркодилеру дали реальный срок
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За оборот наркотиками владивостокскому наркодилеру дали реальный срок 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Фрузенским районным судом Владивостока был вынесен обвинительный вердикт в отношении одного из местных жителей. Мужчину признали виновным в незаконном сбыте наркотиков.
«Подозреваемый получал наркотические вещества при помощи «закладок». После нахождения, он перепродавал запрещённые средства своим знакомым», — сообщили в пресс-службе Фрузенского районного суда.
Во время расследования мужчина попытался продать наркотики сотрудникам правоохранительным органов, которые были замаскированы под обычных покупателей. После совершённой сделки, мужчина попытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудниками порядка.
Местного жителя признали виновным во всех совершённых сделках, назначили наказание в 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима
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