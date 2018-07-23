В МВД раскрыли подробности штурма квартиры на юге Москвы

В пресс-службе МВД по Москве уточнили обстоятельства, при которых в доме на Симоновском валу произошел штурм квартиры сотрудниками СОБР. Ранее Пятый канал со слов очевидцев сообщал, что двое уроженцев Киргизии вломились в помещение, где проживали их соотечественницы и потребовали деньги. Женщины сбежали от них на улицу, после чего злоумышленники забаррикадировались в квартире.

Сообщалось, что вместе с ними находилось двое несовершеннолетних, которых мигранты взяли в заложники. Однако, как отмечают в МВД, мужчины изначально пришли в квартиру с детьми. Из-за того, что уроженцы Киргизии не реагировали на требования полицейских открыть дверь, было принято решение о штурме. К счастью, каких-либо жертв удалось избежать. На опубликованных Пятым каналом кадрах видно, как, по неподтвержденным данным, в подъезд возвращаются испуганные женщины, а позднее оттуда выводят одного из малышей. По факту случившегося в МВД России по Москве проводят проверку.