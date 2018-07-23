Бывший начальник ГИМС Бурятии стал фигурантом дела о взятке

Возбуждено уголовное дело против бывшего начальника ГИМС Бурятии . Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в 2017 году один из сотрудников ведомства нарушил законодательство о противодействии коррупции. Он предоставил недостоверные сведения в справке о доходах. На него было наложено дисциплинарное взыскание. Однако через неделю начальник регионального ГИМС отменил наказание за взятку в размере пять тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество) Санкция статьи предусматривает до года лишения свободы.