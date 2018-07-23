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В США произошла стрельба в мормонской церкви
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В США произошла стрельба в мормонской церкви 

Газета.Ru 43 минуты назад
В результате стрельбы в мормонской церкви в городе Фэллон, штат Невада, погиб один человек и еще один пострадал, сообщает телеканал Fox News.
По данным городской полиции, 48-летний местный житель пришел в церковь, где в это время собрались около 50 человек и открыл огонь. Сделав несколько выстрелов, он покинул здание и пошел домой.
Позднее мужчина согласился сдаться полиции после звонка правоохранителей. Отмечается, что мотивы его поступка пока не известны.
Ранее сообщалось, что мужчине, который устроил стрельбу в редакции издания Capital Gazette в США, предъявили обвинения.
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