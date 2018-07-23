В США произошла стрельба в мормонской церкви

По данным городской полиции, 48-летний местный житель пришел в церковь, где в это время собрались около 50 человек и открыл огонь. Сделав несколько выстрелов, он покинул здание и пошел домой.

Позднее мужчина согласился сдаться полиции после звонка правоохранителей. Отмечается, что мотивы его поступка пока не известны.