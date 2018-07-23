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Полиция опровергла сообщения о заложниках в одной из московских квартир
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Полиция опровергла сообщения о заложниках в одной из московских квартир 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Информация СМИ о незаконном удержании людей в квартире в Москве не соответствует действительности, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
"Информация, опубликованная в некоторых СМИ, о том, что в квартире на улице Симоновский вал незаконно удерживаются люди, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
Согласно данным полиции, в ночь на понедельник в квартиру, арендуемую тремя уроженками страны ближнего зарубежья, пришли двое мужчин, с которыми были два их несовершеннолетних сына. Мужчины стали требовать у женщин деньги, которые им якобы был должен знакомый, ранее проживавший в этой квартире. В ходе конфликта женщины выбежали из квартиры, а мужчины с детьми заперлись внутри.
Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали злоумышленников, уточняется в сообщении. Проводится проверка.
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