Полиция опровергла сообщения о заложниках в одной из московских квартир

МОСКВА , 23 июл — РИА Новости . Информация СМИ о незаконном удержании людей в квартире в Москве не соответствует действительности, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

"Информация, опубликованная в некоторых СМИ, о том, что в квартире на улице Симоновский вал незаконно удерживаются люди, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, в ночь на понедельник в квартиру, арендуемую тремя уроженками страны ближнего зарубежья, пришли двое мужчин, с которыми были два их несовершеннолетних сына. Мужчины стали требовать у женщин деньги, которые им якобы был должен знакомый, ранее проживавший в этой квартире. В ходе конфликта женщины выбежали из квартиры, а мужчины с детьми заперлись внутри.

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали злоумышленников, уточняется в сообщении. Проводится проверка.