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Видео: на юге Москвы готовятся к штурму, чтобы освободить детей-заложников
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Видео: на юге Москвы готовятся к штурму, чтобы освободить детей-заложников 

Пятый канал 17 минут назад
Фото: Пятый канал
На кадрах видно, как в подъезд дома № 26 на Симоновском валу в Москве входят люди в специальной экипировке — скоро начнется штурм квартиры, в которой вместе с двумя несовершеннолетними забаррикадировались двое уроженцев Киргизии.
По предварительной версии, опасная ситуация разгорелась на почве бытового конфликта. Вооруженные ножом мужчины требовали денег со своих соотечественниц, которые проживали в упомянутой квартире. Однако женщины смогли сбежать от злоумышленников на улицу — последние заперли дверь, оставшись один на один с детьми. Что происходило в квартире дальше — пока не известно, поскольку мужчины на требования полиции открыть дверь не реагируют.
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