Видео: на юге Москвы готовятся к штурму, чтобы освободить детей-заложников

На кадрах видно, как в подъезд дома № 26 на Симоновском валу в Москве входят люди в специальной экипировке — скоро начнется штурм квартиры, в которой вместе с двумя несовершеннолетними забаррикадировались двое уроженцев Киргизии

По предварительной версии, опасная ситуация разгорелась на почве бытового конфликта. Вооруженные ножом мужчины требовали денег со своих соотечественниц, которые проживали в упомянутой квартире. Однако женщины смогли сбежать от злоумышленников на улицу — последние заперли дверь, оставшись один на один с детьми. Что происходило в квартире дальше — пока не известно, поскольку мужчины на требования полиции открыть дверь не реагируют.