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Daily Mail: подозреваемого в отравлениях «Новичком» начали искать по фотографии
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Daily Mail: подозреваемого в отравлениях «Новичком» начали искать по фотографии 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Reuters
Детективы начали искать главного подозреваемого в деле об отравлении «Новичком» по фотографии, сообщает Daily Mail.
По данным издания, следователи предъявляют «ключевым свидетелям» дела фотографию подозреваемого, а также опрашивают их о передвижениях «загадочной женщины».
Отмечается, что в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери подозревают группу из четырех человек, в том числе женщину.
Ранее сообщалось, что следы «Новичка» ищут в общественных туалетах, установленных в парке «Сады королевы Елизаветы».
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