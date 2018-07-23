Daily Mail: подозреваемого в отравлениях «Новичком» начали искать по фотографии

Детективы начали искать главного подозреваемого в деле об отравлении «Новичком» по фотографии, сообщает Daily Mail.

По данным издания, следователи предъявляют «ключевым свидетелям» дела фотографию подозреваемого, а также опрашивают их о передвижениях «загадочной женщины».

Отмечается, что в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери подозревают группу из четырех человек, в том числе женщину.

Ранее сообщалось, что следы «Новичка» ищут в общественных туалетах, установленных в парке «Сады королевы Елизаветы».