Мосгорсуд оставил под арестом участницу Pussy Riot

МОСКВА , 23 июл — РИА Новости Мосгорсуд признал законным 15-дневный арест участницы панк-группы Pussy Riot, выбежавшей на поле стадиона «Лужники» в финале чемпионата мира по футболу в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об административном аресте в отношении Вероники Никульшиной оставить без изменения", — огласил решение судья. Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу ее адвоката Николая Васильева

Законность ареста остальных арестованных за данную акцию суд проверит позднее.

Ранее суд признал участниц панк-группы Pussy Riot — Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Ольгу Пахтусову, а также Петра Верзилова виновными по статье КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Суд назначил им наказание в виде 15 суток административного ареста и на три года запретил посещать официальные спортивные соревнования.

В воскресенье, 15 июля, три девушки и молодой человек выбежали во втором тайме финала на футбольное поле, с которого были оперативно удалены контрольно-распорядительной службой стадиона. Их отвезли в отдел полиции, где составили протоколы об административных нарушениях.