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Мосгорсуд оставил под арестом участницу Pussy Riot
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Мосгорсуд оставил под арестом участницу Pussy Riot 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным 15-дневный арест участницы панк-группы Pussy Riot, выбежавшей на поле стадиона «Лужники» в финале чемпионата мира по футболу в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение об административном аресте в отношении Вероники Никульшиной оставить без изменения", — огласил решение судья. Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу ее адвоката Николая Васильева.
Законность ареста остальных арестованных за данную акцию суд проверит позднее.
Ранее суд признал участниц панк-группы Pussy Riot — Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Ольгу Пахтусову, а также Петра Верзилова виновными по статье КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Суд назначил им наказание в виде 15 суток административного ареста и на три года запретил посещать официальные спортивные соревнования.
В воскресенье, 15 июля, три девушки и молодой человек выбежали во втором тайме финала на футбольное поле, с которого были оперативно удалены контрольно-распорядительной службой стадиона. Их отвезли в отдел полиции, где составили протоколы об административных нарушениях.
Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу, обыграв команду Хорватии в финале чемпионата мира в России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:2.
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