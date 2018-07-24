На бывшего замглавы ульяновского управления МЧС завели уголовное дело

В отношении Сергея Золотова — теперь уже бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Ульяновской области — завели уголовное дело. Статья — «получение взятки должностным лицом в значительном размере». Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, что 18 июля 2018 года подозреваемый получил через посредника взятку за то, что не будет применять максимальные штрафные санкции к сотрудникам ульяновского управления почтовой связи , нарушившим требования противопожарной безопасности.

— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщают в Следственном управлении Следственного комитета России по Ульяновской области.