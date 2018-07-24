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На бывшего замглавы ульяновского управления МЧС завели уголовное дело
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На бывшего замглавы ульяновского управления МЧС завели уголовное дело 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В отношении Сергея Золотова — теперь уже бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Ульяновской области — завели уголовное дело. Статья — «получение взятки должностным лицом в значительном размере». Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, что 18 июля 2018 года подозреваемый получил через посредника взятку за то, что не будет применять максимальные штрафные санкции к сотрудникам ульяновского управления почтовой связи, нарушившим требования противопожарной безопасности.
— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщают в Следственном управлении Следственного комитета России по Ульяновской области.
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Ульяновском ГУ МЧС прошли обыски, полковник Золотов госпитализирован Ульяновца арестовали за ночное нападение на незнакомца Экс-сотрудницу ульяновской полиции осудили за подделку протоколов
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