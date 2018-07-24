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Главу томского управления МЧС задержали по подозрению в получении взятки
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Главу томского управления МЧС задержали по подозрению в получении взятки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Томске оперативники ФСБ задержали с поличным 44-летнего начальника областного главка МЧС генерал-майора внутренней службы Михаила Бегуна. Об этом во вторник, 24 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России Елена Лебедева.
Она уточнила, что генерал подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, задержанный требовал от своего подчиненного получить крупную сумму денег у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных региональному МЧС, в обмен на общее покровительство.
«Впоследствии он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования», — отметила Лебедева.
Полковник Михаил Бегун возглавил ГУ МЧС по Томской области 10 февраля 2016 года. Звание генерал-майора ему было присвоено в 2018 году, накануне Дня защитника Отечества.
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