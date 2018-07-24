Главу томского управления МЧС задержали по подозрению в получении взятки

Она уточнила, что генерал подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, задержанный требовал от своего подчиненного получить крупную сумму денег у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных региональному МЧС, в обмен на общее покровительство.

«Впоследствии он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования», — отметила Лебедева.