Бывший замглавы МЧС задержан по подозрению в мошенничестве

«Шляков задержан в своем доме после обыска, проведенного оперативниками ФСБ , и сейчас его везут в Москву . Основанием послужило уголовное дело, возбужденное по результатам аудиторской проверки деятельности МЧС, которую провел Евгений Зиничев , новый глава ведомства. На многих бумагах, которые вызвали вопросы и у аудиторов, и у следователя, обнаружена подпись Шлякова», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что пока задержание процессуально не оформлено, и формально генерала пригласили «на разговор» в оперативное подразделение. Решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься позже.

Следственном Комитете России «Ленте.ру» сообщили, что в настоящее время у них нет информации об уголовном преследовании Шлякова.

Источник «Интерфакса» сообщил о возбуждении против Шлякова уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По его словам, бывшего замглавы МЧС подозревают в причастности к нарушениям при строительстве и закупках оборудования для ведомства.

Генерал-полковник Шляков занимал должность первого замглавы МЧС с 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 года, до этого с 2012 года был замминистра МЧС.