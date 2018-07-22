Сотрудники колонии в Ярославле отстранены от работы из-за видео с избиением

Семнадцать сотрудников колонии в Ярославле, предположительно участвовавших в жестоком избиении осужденного, отстранены от работы, сообщил РИА Новости в воскресенье уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео с избиением заключенного. Газета уточняет, что инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. УФСИН по Ярославской области и региональная прокуратура начали проверки по сообщениям СМИ. Управление СК по региону возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий.

«Мне сегодня сообщили в исправительной колонии №1, где я был сегодня днем, что 17 сотрудников этой колонии, которые установлены по видео известному, отстранены от исполнения обязанностей, в отношении них соответствующие проверочные мероприятия проводятся. И, наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время», — сказал Бабуркин. В УФСИН по региону не комментируют данную информацию.