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В Карелии при опрокидывании лодки утонули два человека
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В Карелии при опрокидывании лодки утонули два человека 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое мужчин и две женщины без спасательных жилетов перевернулись на лодке на озере Янисъярви в Карелии, двое утонули, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
"Двадцать первого июля 2018 года трое мужчин и две женщины на моторной лодке, без спасательных жилетов, вышли в озеро Янисъярви. Во время нахождения в озере лодка перевернулась, и люди оказались в воде. В результате троим удалось добраться до берега, а мужчина и женщина утонули, их поиски продолжаются", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, следователи начали проверку по факту гибели людей.
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