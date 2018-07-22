В Карелии при опрокидывании лодки утонули два человека

МОСКВА , 22 июл — РИА Новости . Трое мужчин и две женщины без спасательных жилетов перевернулись на лодке на озере Янисъярви в Карелии , двое утонули, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"Двадцать первого июля 2018 года трое мужчин и две женщины на моторной лодке, без спасательных жилетов, вышли в озеро Янисъярви. Во время нахождения в озере лодка перевернулась, и люди оказались в воде. В результате троим удалось добраться до берега, а мужчина и женщина утонули, их поиски продолжаются", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, следователи начали проверку по факту гибели людей.