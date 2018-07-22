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Двум бывшим сотрудникам Макрона предъявили обвинения в связи с избиением манифестантов
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Двум бывшим сотрудникам Макрона предъявили обвинения в связи с избиением манифестантов 

ТАСС 43 минуты назад
ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Французский судья предъявил в воскресенье обвинения двум бывшим сотрудникам администрации президента Франции, связанным с обеспечением его безопасности, — Александру Беналля и Венсану Крезу. Об этом сообщило агентство Франс Пресс по данным, полученным из парижской прокуратуры. Оба человека фигурируют на попавших в СМИ видеоматериалах, на которых они засняты 1 мая этого года избивающими двух манифестантов — мужчину и женщину.
Обвинения также предъявлены трем высокопоставленным офицерам полиции, которые, как полагает следствие, предоставили Александру Беналля служебные материалы видеосъемки, которые он попытался использовать при разборе его поступка в секретариате Елисейского дворца.
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