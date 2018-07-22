Двум бывшим сотрудникам Макрона предъявили обвинения в связи с избиением манифестантов

ПАРИЖ, 22 июля. / ТАСС /. Французский судья предъявил в воскресенье обвинения двум бывшим сотрудникам администрации президента Франции , связанным с обеспечением его безопасности, — Александру Беналля и Венсану Крезу. Об этом сообщило агентство Франс Пресс по данным, полученным из парижской прокуратуры. Оба человека фигурируют на попавших в СМИ видеоматериалах, на которых они засняты 1 мая этого года избивающими двух манифестантов — мужчину и женщину.

Обвинения также предъявлены трем высокопоставленным офицерам полиции, которые, как полагает следствие, предоставили Александру Беналля служебные материалы видеосъемки, которые он попытался использовать при разборе его поступка в секретариате Елисейского дворца.