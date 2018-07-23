Следком: Пропавшие на Янисъярви мужчина и женщина погибли

Продолжается операция по поиску пропавших людей. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины и женщины в Сортавальском районе.

Установлено, что 21 июля 2018 года трое мужчин и две женщины на моторной лодке, без спасательных жилетов, вышли в озеро Янисъярви. Во время нахождения в озере лодка перевернулась, и люди оказались в воде. В результате троим удалось добраться до берега, а мужчина и женщина утонули, их поиски продолжаются.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение,