Задержан второй сотрудник ярославской колонии по делу о пытках заключённого 

Речь идёт об Алексее Бровкине. Он присутствует на видео с избиением Евгения Макарова, которое ранее опубликовала «Новая газета».
Накануне сообщалось, что в Ярославле задержали Максима Яблокова, сотрудника отдела безопасности колонии, который также принимал участие в пытках заключённого. По информации фонда «Общественный вердикт», Яблокова вывели из колонии в наручниках.
Видео с пытками «Новая газета» опубликовала 20 июля. Ролик длится 10 минут. Запись была сделана с портативного видеорегистратора, который обязаны носить сотрудники ФСИН. На кадрах видно, как несколько сотрудников колонии по очереди бьют заключённого Евгения Макарова.