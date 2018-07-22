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Задержан второй сотрудник ярославской колонии по делу о пытках заключённого
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Задержан второй сотрудник ярославской колонии по делу о пытках заключённого 

Говорит Москва 1 час назад
Речь идёт об Алексее Бровкине. Он присутствует на видео с избиением Евгения Макарова, которое ранее опубликовала «Новая газета».
Накануне сообщалось, что в Ярославле задержали Максима Яблокова, сотрудника отдела безопасности колонии, который также принимал участие в пытках заключённого. По информации фонда «Общественный вердикт», Яблокова вывели из колонии в наручниках.
Видео с пытками «Новая газета» опубликовала 20 июля. Ролик длится 10 минут. Запись была сделана с портативного видеорегистратора, который обязаны носить сотрудники ФСИН. На кадрах видно, как несколько сотрудников колонии по очереди бьют заключённого Евгения Макарова.
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