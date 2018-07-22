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В Коврове мужчина убил знакомого из-за оскорбления матери
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В Коврове мужчина убил знакомого из-за оскорбления матери 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Ковровский городской суд вынес приговорил обвиняемого в убийстве к девяти годам лишения свободы, сообщается на сайте суда.
Установлено, что в феврале осужденный употреблял спиртное вместе со своим знакомым в квартире на улице Сосновой в Коврове. При этом мужчина переписывался со своей матерью в соцсети «Одноклассники». Увидев на экране телефона фотографию матери злоумышленника, его знакомый сказал о том, что он «вступил бы с ней в половое сношение». После этого злоумышленник избил мужчину, откусил ему хрящевую часть левого уха, а затем задушил.
Подсудимый полностью признал свою вину и заявил, что раскаялся в содеянном. Приговор в законную силу еще не вступил.
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