Скромный генерал из Жулебино: что общего у Дрыманова с бандитами

России эта неделя началась с громкого скандала в силовых структурах. В понедельник за решеткой оказался главный следователь Москвы , генерал-майор юстиции Александр Дрыманов . Ситуация для него очень неприятная. Здесь не просто коррупция, здесь связь с криминальным миром. Какое отношение ко всей этой истории имеют воры в законе? Материалы дела изучил корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Барбаш.

Ходатайство об аресте Александра Дрыманова суд рассматривал в закрытом режиме. Поэтому журналистов в зал пустили, когда судья уже свое выносила решение. Вердикт бывший главный московский следователь выслушал спокойно.

«Избрать Дрыманову меру пресечения — заключение под стражу сроком на один месяц 27 суток, то есть до 12 сентября 2018 года», — сказала судья.

Взятки в крупном и особо крупном размере. Статья 290 УК РФ, по которой обвиняют Дрыманова, считается «тяжелой». Дело ведут следователи ФСБ

«Данное решение суда будет обжаловано в Московском городском суде . Каких-либо комментариев по делу я давать не могу без разрешения следователя», — заявил адвокат Денис Кобелев.

Декабрь 2015-го. Разборка в самом в центре Москвы в стиле девяностых: финансовый спор вокруг элитного заведения перерос в настоящее побоище.

…В этом месте располагался ресторан Elements. Сейчас он, правда, не работает, исчезла даже вывеска. А вот на этом деревянном помосте и произошла та самая перестрелка, в результате которой погибли два человека.

Одним из участников этого выяснения отношений был Андрей Койчуков. Этот импозантный мужчина — криминальный авторитет по кличке «Итальянец». Силовики не сомневаются: он участник крупного криминального сообщества.

«Которое занималось целым спектром нарушений и преступлений, начиная от мошенничества, рэкета, похищения людей, кончая убийствами. Поэтому эта организованная преступная группа, в которую он входил, была заинтересована, чтобы он оставался на свободе», — говорит Александр Михайлов , генерал-майор ФСБ в отставке.

«Итальянца» арестовали и посадили в СИЗО . Тогда в дело вмешался Захарий Калашов , он же Шакро Молодой. Газеты тогда писали — авторитетный вор в законе. По версии следствия, за свободу Койчукова офицерам Следственного комитета он заплатил миллион долларов, из которых двести тысяч предназначались Дрыманову. Деньги лежали в сумке всемирно известного бренда.

«Люди внизу дающих взятку не интересуют. Они стремятся дать взятку руководителю. Это надежнее, и его команда будет исполнена — возбуждать, направить дело в суд, увести кого-то от уголовной ответственности, спустить дело на тормозах, да очень многое, что мог Дрыманов», — считает Владимир Калиниченко , в прошлом — следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.

По этому делу 13 лет колонии строгого режима уже получил экс-глава управления собственной безопасности СК России Михаил Максименко . Дрыманов долгое время проходил как свидетель. Хотя и к нему у коллег были вопросы.

«Скажу цель. Вы знаете, на протяжении всего следствия проводились следственные мероприятия в отношении меня. И не добившись желаемого результата, то есть не получив никаких доказательств совершения мною преступлений, сейчас извините, такое выражение есть, не мытьем так катанием», — говорит он.

И вот новый эпизод. Как следует из материалов следствия, бывший подчиненный Дрыманова Денис Никандров , тоже, кстати, фигурант дела «Итальянца», дал на экс-шефа показания. Что платил ему за покровительство. Дело в том, что за три месяца до своего ареста Никандров стал первым заместителем главы московского следственного управления. Взятка — карта зарубежного банка, на которой около 10 тысяч долларов.

«От правдивых показаний, когда он рассказывает какие-то детали, получаются производные доказательств. Если они не противоречат друг другу, то эти показания оцениваются как правдивые. Поэтому показаний Никандрова вполне может хватить. Но я знаю, что там есть еще показания», — отмечает Калиниченко.

Но пока в этом деле фигурирует только сумка и кредитная карта. Ни миллионов в банковских упаковках, ни бриллиантов, ни люксовых иномарок сыщики пока не обнаружили.

…Вот в этом доме и живет Дрыманов, по крайней мере, такой адрес указан в материалах дела. Район далеко не элитный, это Жулебино, вообще окраина Москвы, да и жилой комплекс, скорее, не премиум-, а эконом-класса. Зато с фонтаном во дворе.

О Дрыманове, как о скромном жильце, отзывается консьержка. Всегда вежлив и приветлив.

«Семья как семья, нормальный человек… Я машину только видела, когда он на служебной ездил. Надпись — «Следственный комитет»», — рассказывает она.

От услуг адвокатов Дрыманов отказался. Вину не признает. Сейчас бывший начальник управления Следственного комитета по Москве находится в изоляторе ФСБ «Лефортово». Если суд признает его вину, в тюрьме Дрыманов может провести до 20 лет. А то и больше.

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