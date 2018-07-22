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Домушники вынесли из московской квартиры драгоценности на 400 тысяч рублей
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Домушники вынесли из московской квартиры драгоценности на 400 тысяч рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Жительница Москвы стала свидетелем кражи на севере города, неизвестные проникли в ее квартиру, передает телеканал «360».
Преступление произошло в жилом доме по улице Павла Корчагина. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Потерпевшая обратилась в полицию в пятницу, 20 июля. По телефону она рассказала дежурному, что увидела похитителей у себя дома. Они залезли в помещение через окно.
Позже в органы поступил еще один звонок от местной жительницы. 8 июля неизвестные залезли в ее квартиру на первом этаже. Они отжали оконную раму и вынесли из помещения ювелирные изделия и шубы. Общий материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.
Ее дом находится по соседству со второй потерпевшей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».
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