Полицейские и спасатели подняты на уши из-за угрозы теракта в Заводском районе

Сегодня в правоохранительные органы Саратова поступило сообщение об угрозе теракта в жилом доме №26 на улице Энтузиастов. Неизвестный уведомил, что он открыл конфорки газовой плиты и вскоре это должно привести к взрыву газа. По указанному адресу прибыли пожарные, сотрудники следственно-оперативной группы, Росгвардии, Областной службы спасения.

Как сообщает портал «ЧП-Саратов», предполагаемый виновник скрылся в неизвестном направлении до приезда сотрудников экстренных служб. На данный момент ведутся его поиски. За ложное сообщение о теракте злоумышленнику грозит уголовное наказание.