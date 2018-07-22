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Полицейские и спасатели подняты на уши из-за угрозы теракта в Заводском районе
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Полицейские и спасатели подняты на уши из-за угрозы теракта в Заводском районе 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в правоохранительные органы Саратова поступило сообщение об угрозе теракта в жилом доме №26 на улице Энтузиастов. Неизвестный уведомил, что он открыл конфорки газовой плиты и вскоре это должно привести к взрыву газа. По указанному адресу прибыли пожарные, сотрудники следственно-оперативной группы, Росгвардии, Областной службы спасения.
Как сообщает портал «ЧП-Саратов», предполагаемый виновник скрылся в неизвестном направлении до приезда сотрудников экстренных служб. На данный момент ведутся его поиски. За ложное сообщение о теракте злоумышленнику грозит уголовное наказание.
Напомним, весной один из саратовских торговых центров находился под угрозой теракта. Тогда сотрудникам Федеральной службы безопасности удалось предотвратить беду.
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