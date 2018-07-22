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В Израиле полиция сообщила о задержании подозреваемых в торговле женщинами
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В Израиле полиция сообщила о задержании подозреваемых в торговле женщинами 

РИА Новости 58 минут назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл — РИА Новости. Полиция задержала пятерых израильтян, подозреваемых в торговле женщинами и принуждении их к проституции, в воскресенье суд продлил на неделю срок их предварительного ареста, сообщает пресс-служба израильской полиции.
Расследование, которое продолжалось несколько месяцев, помогло выявить преступную сеть, которая занималась набором девушек в Белоруссии и других странах СНГ для дальнейшей отправки в Израиль в качестве проституток.
Уточняется, что арестованные — репатрианты из бывшего СССР, проживающие в разных городах Израиля. Они вывозили в страну в том числе и несовершеннолетних для работы в стрип-клубах и публичных домах.
Помимо торговли людьми, члены группировки подозреваются в преступном сговоре, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и других экономических преступлениях.
Одновременно в Белоруссии местными правоохранительными органами был задержан 57-летний гражданин Израиля, также состоявший в преступной группе.
Во время расследования сотрудники полиции выяснили, что организаторы преступной сети инструктировали девушек о том, как себя вести во время проверки в аэропорту Бен-Гурион и что отвечать представителям власти, чтобы не вызвать подозрений и избежать депортации.
Полиция установила личные данные и место проживания девушек, которые были привезены в страну преступной группой. Все они отправлены в специальное убежище для жертв насилия, где будут содержаться до окончания судебного процесса.
Информация о количестве нелегально доставленных девушек не раскрывается.
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