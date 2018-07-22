Аресты протестующих на митингах признали незаконными: полицейские ищут лазейки

Задержания за участие в несогласованной с властями акции для протестующих стали делом обыденным. В Сети публикуются инструкции, как вести себя в камере и что захватить с собой, а, отправляясь на митинг, оппозиционеры морально готовятся к тому, что в качестве «бонуса» могут отправиться в спецприемник на пару недель. Но, как оказалось, применение к митингующим статьи 19.3 КоАП, подразумевающей наказание в виде ограничения свободы, незаконно. Однако стражи порядка смогут найти лазейку для того, чтобы продолжить сажать протестующих.

Участники несогласованных акций не могут нести ответственность за нарушение статьи о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), такое решение вынес Верховный суд по делу о несанкционированном митинге 12 июня 2017 года.

Решение ВС было вынесено в ходе рассмотрения дела пенсионерки из Петербурга Ирины Юргилевич, оштрафованной после участия в митинге «Он вам не Димон» на 10 тысяч рублей по статье о нарушении законодательства о митингах (ст. 20.2 КоАП) и на 500 рублей — по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) из-за того, что женщина отказалась прекратить участие в митинге после требования сотрудника полиции.

В случае с Юргилевич речь идет лишь о штрафе в 500 рублей, но для многих других активистов подобное обвинение закончилось арестом. Статья о неповиновении полиции предусматривает административное задержание, в то время как по ст. 20.2 КоАП арест возможен только в случае повторного нарушения или причинения вреда здоровью или имуществу.

При этом к участникам митинга часто применяются сразу две статьи, вследствие чего их одновременно наказывают и высоким штрафом, и задержанием, штраф до 500 тысяч могут выписать по ст. 20.2, а для задержания как раз и вменяют ст. 19.3 КоАП.

«Люди, которых после митинга привлекли по ст. 19.3, конечно, могут обратиться с надзорной жалобой к председателю суда или в ВС РФ . И, скорее всего, суды их дела будут прекращать, — считает юрист Сергей Галицкий . — Если же арест уже состоялся, прекращение дела будет означать возможность обращаться с иском к казне РФ о возмещении морального вреда. Напомню, штрафы можно обжаловать только по статье о неповиновении полиции, а они бывают в размере от 500 до 1000 рублей».

При этом в случае со штрафом компенсации не превысят его суммы, а в случае с арестом можно получить от государства не более 20 тысяч рублей.

«Что касается обжалования штрафа, то по ст. 19.3 он не превышает 1000 рублей. Госпошлина за подачу искового заявления составит 400 рублей, прибавьте к этому расходы на поездки в суд — и практический смысл в подобных действиях отпадет. В случае с компенсацией за арест исход дела не предрешен, а судебные издержки могут оказаться довольно высоки», — добавил Галицкий.

Впрочем, как поясняют эксперты, радоваться, что после митингов нет больше риска оказаться за решеткой, преждевременно. Полицейские могут попробовать обойти фактический запрет ВС на составление двух протоколов за одно правонарушение. Для этого надо всего лишь убедить суд, что нарушение правил проведения митинга произошло отдельно от невыполнения требований полицейского. А под понятие «законные требования» может подходить очень многое, например предъявить документы.

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