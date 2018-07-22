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В Донецкой области из-за взрыва неизвестного предмета ранены двое мужчин
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В Донецкой области из-за взрыва неизвестного предмета ранены двое мужчин 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате взрыва неизвестного предмета во дворе дома в городе Марьинка Донецкой области Украины, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Установлено, что 45 и 43-летние мужчины приехали к дому, в котором временно не проживают, а когда проверяли двор, услышали хлопок и дальше взрыв. Пострадавшие находятся в больнице", — говорится в сообщении.
По данным полиции, один из пострадавших наступил на неизвестное взрывное устройство. Полиция завела уголовное дело по статье «Террористический акт».
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