В Донецкой области из-за взрыва неизвестного предмета ранены двое мужчин

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости . Двое мужчин пострадали в результате взрыва неизвестного предмета во дворе дома в городе Марьинка Донецкой области Украины , сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Установлено, что 45 и 43-летние мужчины приехали к дому, в котором временно не проживают, а когда проверяли двор, услышали хлопок и дальше взрыв. Пострадавшие находятся в больнице", — говорится в сообщении.

По данным полиции, один из пострадавших наступил на неизвестное взрывное устройство. Полиция завела уголовное дело по статье «Террористический акт».