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В Москве задержали турка, запустившего квадрокоптер над Кремлем
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В Москве задержали турка, запустившего квадрокоптер над Кремлем 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
Столичные полицейские задержали мужчину, пускавшего над Кремлем квадрокоптер, задержанным оказался гражданин Турции по имени Умит Эрдоган, сообщает Life.
«Гражданина Турции задержали на Красной площади из-за того, что он запустил квадрокоптер в зоне, где запрещены полеты. Мужчину доставили в ОВД «Китай-город», — говорится в сообщении.
Задержанного туриста зовут Умит Эрдоган, ему 34 года. Полицейским он сказал, что хотел снять несколько красивых московских видов и отправить изображения родственникам.
Этого сделать не получилось — полицейские удалили кадры, а беспилотник конфисковали.
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