В Москве задержали турка, запустившего квадрокоптер над Кремлем

Столичные полицейские задержали мужчину, пускавшего над Кремлем квадрокоптер, задержанным оказался гражданин Турции по имени Умит Эрдоган, сообщает Life.

«Гражданина Турции задержали на Красной площади из-за того, что он запустил квадрокоптер в зоне, где запрещены полеты. Мужчину доставили в ОВД «Китай-город», — говорится в сообщении.

Задержанного туриста зовут Умит Эрдоган, ему 34 года. Полицейским он сказал, что хотел снять несколько красивых московских видов и отправить изображения родственникам.

Этого сделать не получилось — полицейские удалили кадры, а беспилотник конфисковали.