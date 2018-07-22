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Имущество редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали на Украине
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Имущество редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали на Украине
Авторадио
33 минуты назад
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Постановление вынес Херсонский городской суд. Об этом пишет
РИА Новости
. Между тем,
Россия
требует немедленного освобождения журналиста.
Кирилла Вышинского
задержали в середине мая в Киеве. Ему предъявили обвинение в государственной измене.
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