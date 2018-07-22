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Имущество редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали на Украине
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Имущество редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали на Украине 

Авторадио 33 минуты назад
Постановление вынес Херсонский городской суд. Об этом пишет РИА Новости. Между тем, Россия требует немедленного освобождения журналиста. Кирилла Вышинского задержали в середине мая в Киеве. Ему предъявили обвинение в государственной измене.
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