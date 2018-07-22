Ещё
Подозреваемый в госизмене 74-летний Кудрявцев был взят ФСБ, когда он лёг спать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемый в госизмене 74-летний Кудрявцев был взят ФСБ, когда он лёг спать 

Говорит Москва 15 минут назад
Фото: Говорит Москва
Правозащитница отметила, что поскольку статья, по которой ведётся расследование, предполагает гриф секретности, членам ОНК не сказали, где работает задержанный, а сам он раскрывать данную информацию побоялся.
«Он говорил, что его прямо с постели забрали и не дали ему собрать вещи, вот по этому поводу он переживал… Сообщил только, что находится здесь по статье «Госизмена», 275-я статья, и сказал, что это, конечно, ужасно, быть обвинённым в таком пожилом возрасте по такой страшной статье. Опасность в том, что потом под видом таких вот «персонажей» будут сажать каких-нибудь бизнесменов. Вплели такую статью, потом суд когда-нибудь, может быть, разберётся, эту статью снимет, а пока человек сидит по ней, никто о нём не знает — он пропал».
Меркачёва добавила, что произошедшее стало для Кудрявцева полной неожиданностью.
«У нас было такое впечатление, что он находится в полном шоке, удручён… Для него это, как ему кажется, билет в один конец, потому что если вдруг будет приговор — а за статью о госизмене дают до двадцати лет — он уже не вернётся из колонии, и он это прекрасно понимает… Супруга его осталась с внуками. Родители этих детей куда-то уехали, и соответственно супруга не может ему даже передачку вручить … Ему дали тюремную робу: штаны ему размера на три больше, он их скрутил вокруг талии, обвязал, чтобы не падали».
Сегодня стало известно, что суд в Москве арестовал 74-летнего учёного из ЦНИИмаш по делу о госизмене. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что оперативники ФСБ провели обыски в ЦНИИмаше, около 10 сотрудников проверяются на причастность к совершению преступления. По версии силовиков, западным спецслужбам стали известны российские наработки в создании гиперзвукового оружия.
Говорит Москва: последние новости
Правозащитники сообщили о задержании учёного после обысков в Роскосмосе Полиция опубликовала фото второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена СМИ узнали детали дела о госизмене в структурах Роскосмоса
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России210
Звезду КВН зарезали в драке20
Мост между Россией и Китаем рухнул54
Ученого арестовали по делу о госизмене
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение