Подозреваемый в госизмене 74-летний Кудрявцев был взят ФСБ, когда он лёг спать

Правозащитница отметила, что поскольку статья, по которой ведётся расследование, предполагает гриф секретности, членам ОНК не сказали, где работает задержанный, а сам он раскрывать данную информацию побоялся.

«Он говорил, что его прямо с постели забрали и не дали ему собрать вещи, вот по этому поводу он переживал… Сообщил только, что находится здесь по статье «Госизмена», 275-я статья, и сказал, что это, конечно, ужасно, быть обвинённым в таком пожилом возрасте по такой страшной статье. Опасность в том, что потом под видом таких вот «персонажей» будут сажать каких-нибудь бизнесменов. Вплели такую статью, потом суд когда-нибудь, может быть, разберётся, эту статью снимет, а пока человек сидит по ней, никто о нём не знает — он пропал».

Меркачёва добавила, что произошедшее стало для Кудрявцева полной неожиданностью.

«У нас было такое впечатление, что он находится в полном шоке, удручён… Для него это, как ему кажется, билет в один конец, потому что если вдруг будет приговор — а за статью о госизмене дают до двадцати лет — он уже не вернётся из колонии, и он это прекрасно понимает… Супруга его осталась с внуками. Родители этих детей куда-то уехали, и соответственно супруга не может ему даже передачку вручить … Ему дали тюремную робу: штаны ему размера на три больше, он их скрутил вокруг талии, обвязал, чтобы не падали».