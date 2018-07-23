Превышение полномочий. Как расследуется дело о пытках в ярославской колонии

Скандал произошел в исправительной колонии №1 в Ярославле . Сотрудники учреждения зверски пытали заключенного Евгения Макарова . Видео сняли 29 июня 2017 года, однако оно появилось в сети несколько дней назад. Страшную запись выложило издание «Новая газета». «Только для людей с крепкой психикой», — поставили пометку журналисты. Видео снято на портативный регистратор одного из сотрудников ФСИН. «Новая газета» не сообщает, как запись попала в распоряжение юристов фонда «Общественный вердикт».

Что на кадрах?

На видео — просторное помещение. В центре стоит стол, на котором лицом вниз лежит заключенный. Вокруг него не меньше десяти людей в камуфляже. Они бьют человека по голеням и пяткам резиновыми дубинками. Мужчина кричит и просит о помощи. Его поливают водой и снова бьют дубинками.

«Посмотри, у его нога отекает», — говорит один из сотрудников. «Да у меня уже у самого уже руки затекли», — отвечает ему другой.

С заключенного срывают одежду, ставят на колени и бьют по лицу. Между сотрудниками колонии и истязаемым возникает диалог, в ходе которого выясняется, что заключенный назвал инспектора «псиной рыжей». Мужчина, которого продолжают бить, заявляет, что точно так не говорил. Жуткое видео обрывается на 10-й минуте.

Нет сомнений, что сотрудники колонии бьют заключенного Евгений Макарова. Его фамилия звучит во время видео несколько раз.

Колония — в центре внимания

Исправительная колония №1 неоднократно попадала в поле зрения общественников и СМИ. Здесь отбывали наказание фигуранты «Болотного дела» Иван Непомнящий и Дмитрий Ишевский. Также в это исправительное учреждение попал Руслан Вахапов. О его уголовном деле не раз упоминали журналисты: мужчина получил пять лет за то, что справил нужду на обочине. По несчастливой случайности за ним наблюдали несовершеннолетние.

Макаров, Вахапов и Непомнящий сплотились во время своих сроков. Они рассказывали о том, что происходит в колонии. В «воспитательных целях» их отправляли в ШИЗО (штрафной изолятор). Там, по заявлениям Ивана Непомнящего, особо активных подвергали пыткам, держали по шесть месяцев и давали только хлеб с водой.

В апреле 2017 года, по сообщениям СМИ, Вахапова, Непомнящего и Макарова подвергли пыткам. Адвокаты фонда «Общественный вердикт» не могли попасть в колонию несколько дней, чтобы зафиксировать побои. Когда им все же это удалось, заключенные написали заявления в правоохранительные органы . Но это ничего не дало. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что силу к мужчинам применили законно, потому что они оказывали сопротивление.

В июне все повторилось. Тогда избили только Евгения Макарова. Эти пытки и попали на видеорегистратор. В конце 2017 года Евгения Макарова перевели в ИК-8.

Проверки, проверки, проверки

В пятницу, 20 июля, сразу после публикации видео на официальных сайтах ведомств появились сообщения по факту случившегося. В УФСИН по Ярославской области заявили о начале служебной проверки. Ярославские журналисты вышли к зданию колонии с требованием провести публичное расследование.

По сообщениям СМИ, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

«По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии № 1, расположенной в городе Ярославле, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного. При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям», — рассказала Кристина Гузовская , старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области по взаимодействию со СМИ.

Она опровергла информацию об аресте сотрудников исправительной колонии. Известно только, что 17 сотрудников отстранены от работы.