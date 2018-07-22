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Ребенка облили кислотой в Англии
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Ребенка облили кислотой в Англии 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В результате нападения с применением кислоты в городе Вустер в Англии пострадал трехлетний мальчик, у ребенка серьезные ожоги рук и лица.
По подозрению в совершении нападения задержан 39-летний мужчина. Следователи ведут поиски еще трех человек, которые могли бы объяснить мотивы совершения преступления, сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.
В августе прошлого года российское посольство в Великобритании предупредило об участившихся случаях нападений на людей с использованием кислоты в Лондоне.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как криминал Западной Европы постепенно меняет традиции, становясь все более жестоким, откровенно экзотичными и характерными скорее для стран «третьего мира».
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