Ребенка облили кислотой в Англии

В результате нападения с применением кислоты в городе Вустер в Англии пострадал трехлетний мальчик, у ребенка серьезные ожоги рук и лица.

По подозрению в совершении нападения задержан 39-летний мужчина. Следователи ведут поиски еще трех человек, которые могли бы объяснить мотивы совершения преступления, сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

В августе прошлого года российское посольство в Великобритании предупредило об участившихся случаях нападений на людей с использованием кислоты в Лондоне.