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Возможный «изменник» из Роскосмоса пожаловался на диабет
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Возможный «изменник» из Роскосмоса пожаловался на диабет 

News.ru 4 часа назад
Один из подозреваемых в государственной измене из-за утечки в Роскосмосе, предположительно, находится в карантинном отделении СИЗО «Лефортово». Пожилого мужчину, обвиняемого по статье 275 УК РФ, обнаружили в столичном следственном изоляторе правозащитники.
Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы в ходе регулярного визита в следственный изолятор посетили обвиняемых, записали жалобы и осведомились у сотрудников СИЗО о вновь прибывших, рассказал News.ru член ОНК Москвы, сотрудник Московской Хельсинкской группы Евгений Еникеев.
«Мы просто спросили, есть ли вновь прибывшие. Нам сказали, что есть — это Кудрявцев Виктор Викторович, ему 74 года, находится в СИЗО первый день, в карантине», — рассказал собеседник News.ru.
Правозащитник пояснил, что Кудрявцев пожаловался на диабет и на плохое самочувствие. Жалоб на то, что к нему не допускают адвоката, отказывают в свиданиях, лишают права переписки у Кудрявцева не было.
Мужчина рассказал, что из следственных действий он пока участвовал только в одном допросе, и его интересы представлял бесплатный адвокат, назначенный следствием. «У него у самого ещё адвоката не было», — пояснил Еникеев.
В беседе с правозащитниками Кудрявцев сказал, что он — из города Королёва, но не смог ответить на вопрос о месте своей работы и о сути предъявленных ему обвинений. «Члены ОНК не имеют права расспрашивать заключённого по обвинению. Единственное, что я у него спросил — кем он работал раньше. Но он ответить не успел, ему запретили сотрудники СИЗО», — рассказал Еникеев.
В авторском указателе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) указано, что Виктор Викторович Кудрявцев работает в ЦНИИмаш. В системе отображается 23 его публикации.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» является головным научно-исследовательским институтом Госкорпорации «Роскосмос». ФГУП ЦНИИмаш находится в городе Королёве.
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