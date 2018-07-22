Из московской квартиры украли драгоценности

Домушники вынесли из московской квартиры драгоценности на 400 тысяч рублей

Жительница Москвы стала свидетелем кражи на севере города. Неизвестные проникли в ее квартиру. Преступление произошло в жилом доме по улице Павла Корчагина. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Потерпевшая обратилась в полицию в пятницу, 20 июля. По телефону она рассказала дежурному, что увидела похитителей у себя дома. Они залезли в помещение через окно.

Позже в органы поступил еще один звонок от местной жительницы. 8 июля неизвестные залезли в ее квартиру на первом этаже. Они отжали оконную раму и вынесли из помещения ювелирные изделия и шубы. Общий материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.

Ее дом находится по соседству со второй потерпевшей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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