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Из московской квартиры украли драгоценности
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Домушники вынесли из московской квартиры драгоценности на 400 тысяч рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Москвы стала свидетелем кражи на севере города. Неизвестные проникли в ее квартиру. Преступление произошло в жилом доме по улице Павла Корчагина. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Потерпевшая обратилась в полицию в пятницу, 20 июля. По телефону она рассказала дежурному, что увидела похитителей у себя дома. Они залезли в помещение через окно.
Позже в органы поступил еще один звонок от местной жительницы. 8 июля неизвестные залезли в ее квартиру на первом этаже. Они отжали оконную раму и вынесли из помещения ювелирные изделия и шубы. Общий материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.
Ее дом находится по соседству со второй потерпевшей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Ранее пенсионерка прогнала наглых воров в Берлине. 103-летняя женщина воспользовалась тростью. Старушка размахивала ее как дубинкой.
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