В Калининграде петербуржец незаконно перевёл в Эстонию 5,5 млн евро 

Житель Петербурга перевёл в Эстонию 5,5 млн евро, когда находился в Калининграде и нескольких других городах страны. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.
Мужчина совершил несколько незаконных валютных операций в 2016 — 2017 годах, находясь на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда. Сумму, эквивалентную 400 млн рублей, подозреваемый перевёл на банковский счёт нерезидента и указал в документах ложные сведения о целях и назначении платежей.
"В настоящее время Северо-Западной транспортной прокуратурой уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — добавили в генпрокуратуре.