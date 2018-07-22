Ещё
В Калининграде петербуржец незаконно перевёл в Эстонию 5,5 млн евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде петербуржец незаконно перевёл в Эстонию 5,5 млн евро 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Житель Петербурга перевёл в Эстонию 5,5 млн евро, когда находился в Калининграде и нескольких других городах страны. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.
Мужчина совершил несколько незаконных валютных операций в 2016 — 2017 годах, находясь на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда. Сумму, эквивалентную 400 млн рублей, подозреваемый перевёл на банковский счёт нерезидента и указал в документах ложные сведения о целях и назначении платежей.
"В настоящее время Северо-Западной транспортной прокуратурой уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — добавили в генпрокуратуре.
Клопс.Ru: последние новости
ЕСПЧ взыскал с России около 48 тысяч евро в пользу участниц Pussy Riot Источник: На Аллее Смелых неизвестные взорвали осколочную гранату В Калининграде осудили женщину, ударившую ножом 85-летнюю знакомую ради семи тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене113
Греция меняет тон в отношении России159
Стриж вернула ребенка в детский дом37
Эрдогана задержали на Красной площади13
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат385
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение