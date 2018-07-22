Прокуратура обязала администрацию Лабытнанги дать инвалиду квартиру

Администрация Лабытнанги проиграла суд городской прокуратуре и теперь обязана предоставить квартиру местной жительнице-инвалиду. Как установило ведомство, администрация нарушила жилищные права женщины.

С 2003 года она стоит в очереди на улучшение жилищных условий, поскольку страдает заболеванием, включенным в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Однако до сих пор жительница Лабытнанги квартиру не получила и живет в аварийном доме, который собираются снести.