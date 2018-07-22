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Прокуратура обязала администрацию Лабытнанги дать инвалиду квартиру
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Прокуратура обязала администрацию Лабытнанги дать инвалиду квартиру 

Noyabrsk24.ru 22 минуты назад
Администрация Лабытнанги проиграла суд городской прокуратуре и теперь обязана предоставить квартиру местной жительнице-инвалиду. Как установило ведомство, администрация нарушила жилищные права женщины.
С 2003 года она стоит в очереди на улучшение жилищных условий, поскольку страдает заболеванием, включенным в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Однако до сих пор жительница Лабытнанги квартиру не получила и живет в аварийном доме, который собираются снести.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что по закону женщина имеет право получить квадратные метры вне очереди, поэтому прокурор города обратился с иском в суд. Он встал на сторону ведомства, однако администрация подала апелляцию, сославшись на то, что у них нет свободной квартиры для инвалида. Такой довод судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО не приняла и оставила решение Лабытнангского городского суда без изменения, обязав власти города предоставить жительнице квартиру.
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